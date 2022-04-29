Чоловік вирішив евакуюватися, але забрати з собою дочку він не встиг - її вбили окупанти.

Житель Донецької області зі сльозами на очах розповів про свою трагедію. Чоловік втратив доньку, її він поховав у городі, під грушею. За словами батька, на очах якого померла його дитина, він не розуміє, від чого його "звільняє" Росія.

Свою історію Микола Харченко розповів "Радіо Свобода".

Чоловік виїжджав якомога далі від бойових дій на евакуаційному поїзді. Він і його дочка жили в селі Времівка Донецької області.

"Ми були в підвалі, а доця не встигла. Її на порозі... Осколками... Довелося поховати її в городі, під грушею. Приїхали на вокзал, я там якось тримався, а тут мене прорвало. Я, звичайно, ну як, не стримався", - розповів зі сльозами на очах чоловік.

Житель Донецької області обурений тим, що Росія влаштувала в Україні. За словами чоловіка, його не потрібно було "звільняти", адже він усе життя говорить російською мовою і ніхто його не ущемляв.

"І це війна "братнього народу"? Це "звільнення"? Від кого мене (звільняти - УНІАН). Я російськомовний, від кого мене "звільняють"? Від кого, від моєї дочки? Від того, що я все життя будував? Від чого мене "звільняють"? Від чого "звільняють" моє село, всі інші, Маріуполь?", - зазначив Микола Харченко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Ірпені окупанти на очах у дівчини ґвалтували її маму і сестру. Від отриманих травм обидві померли, а мешканка Київської області ще 4 дні жила в будинку з їх трупами.

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