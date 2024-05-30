Внутрішня боротьба та стратегічні розбіжності сповільнюють шлях України до повернення переваги на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський усунває від влади посадовців, наближених до Вашингтона. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

При цьому зазначається, що невдоволення глави держави навряд чи було знаком Білому дому - адже дипломати та інші офіційні особи в Києві відзначили, що президент усунув деяких високопоставлених українських чиновників, які вважалися найближчими до Вашингтона в останні тижні.

"А після того, як держсекретар Ентоні Блінкен зіграв на гітарі в київському барі під час візиту на початку цього місяця — виконавши пісню "Rockin’ in the Free World", яка мала на меті продемонструвати підтримку — багато українських чиновників, близьких до Зеленського, висміяли цей виступ як безчутливий", - йдеться у матеріалі. Відео дня

За словами співбесідників видання, деякі з розбіжностей походять від природної напруженості, яка виникає в партнерстві, якому довелося пережити понад два роки війни та неухильне зростання кількості загиблих серед українців.

"Але інші суперечки видаються більш фундаментальними, особливо розбіжності щодо того, наскільки зосередитися на корупції під час війни. Політики попереджають, що довгострокове планування може бути недосяжним", - пише ЗМІ.

Нещодавні відставки в Кабміні

9 травня Верховна Рада звільнила Олександа Кубракова з посади віце-прем’єра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Відповідне рішення підтримали 272 народних депутати.

Того ж дня нардепи звільнили Миколу Сольського з посади міністра агрополітики. Ця ініціатива набрала 273 голоси.

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