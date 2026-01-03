Медведєв впав в істерику через атаки США по Венесуелі та зажадав ударів по Україні

За словами Медведєва, максимальним зміцненням країни від нападу нібито є наявність ядерної зброї.

Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на військову операцію США у Венесуелі. Його слова цитують росЗМІ.

"Відмінний приклад миротворчості США. Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом", - сказав він.

Також Медведєв не упустив можливості накинутися на Україну. Він заявив, що було б непогано, якби США "атакували військові бази України".

Відео дня

"Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі треба максимально зміцнювати свої Збройні сили, не дозволяючи різним багатим нахабам запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого", - додав Медведєв.

Колишній президент РФ також підкреслив, що максимальним зміцненням країни від нападу нібито є наявність ядерної зброї.

Реакція РФ на удар США по Венесуелі

Раніше Міністерство закордонних справ Росії засудило американські удари по Венесуелі. У МЗС РФ заявили, що це "викликає глибоке занепокоєння і засудження".

Також у Москві цинічно додали, що Венесуелі має бути "гарантовано право самій визначати свою долю без якогось деструктивного, тим більше військового втручання ззовні".

Вас також можуть зацікавити новини: