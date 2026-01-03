Трамп назвав війну в Україні 'примітивною' на тлі операції США у Венесуелі

За словами Трампа, жодна країна у світі, крім США, не змогла б провести таку операцію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні є "примітивною" на тлі операції США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Таку заяву він зробив під час телефонної розмови з журналістами Fox News.

"Ми не могли втратити шанс зробити цю неймовірну річ. Ми повинні зробити це знову, ми можемо це зробити знову. Ніхто не може нас зупинити. Немає нікого, хто мав би такі можливості, як у нас. Коли я спостерігаю за цією війною в Росії (повномасштабне вторгнення РФ в Україну - УНІАН), яка триває і триває, і всі помирають, це примітивно. Це примітивно. Це жахливо", - сказав Трамп.

Також президент США додав, що більша частина уряду Венесуели "вже перейшла на бік Америки".

"Якщо вони залишаться вірними Мадуро, майбутнє для них буде дуже поганим, дуже поганим. Я б сказав, що більшість із них уже перейшли на бік США", - наголосив Трамп.

Операція США у Венесуелі - що відомо

Нагадаємо, що вночі з 2 на 3 січня США завдали ударів дронами по Каракасу, столиці Венесуели. Невдовзі після цього диктатор Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні.

У МЗС Венесуели заявили, що метою США є "захоплення стратегічних ресурсів країни, зокрема її нафти і корисних копалин".

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що операція пройшла успішно, а також повідомив про захоплення Мадуро. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау сказав, що глава Венесуели "постане перед правосуддям".

В інтерв'ю газеті The New York Times Трамп заявив, що це була "блискуча операція".

