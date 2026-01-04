Радбез ООН проведе термінове засідання через затримання Мадуро США, - Reuters

В понеділок, 5 січня, на засіданні Радбезу ООН буде обговорюватися затримання США президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Рада Безпеки ООН за запитом Колумбії та за підтримки Росії та Китаю збереться в понеділок, 5 січня, щоб обговорити захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами Америки, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від дипломатів.

Видання зазначає, що засідання ради складається з 15 членів. Посол Венесуели в ООН Самуель Монкада в суботу, 3 січня, написав листа до Ради Безпеки ООН, в якому засудив дії США та назвав події в Венесуелі "колоніальною війною".

"Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління, вільно обраної нашим народом, і на встановлення маріонеткового уряду, який дозволить розграбувати наші природні ресурси, зокрема найбільші у світі запаси нафти", - заявив Монкада.

За словами посла Венесуели в ООН, США порушили Статут ООН й він процитував деякі рядки:

"Усі члени утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави", - зазначив Монкада.

Видання додало, що речник Генсека ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік зазначив, що військові дії, що відбулися вночі, становлять "небезпечний прецедент".

Затримання Мадуро США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро вивели з літака в аеропорту Нью-Йорка в супроводі великої кількості працівників спецслужб. Ймовірно, також з ним була й дружина. Як повідомив американський журналіст Sky News Джеймс Метьюз, Мадуро був з покритою головою, на руках були наручники, а на ногах - ланцюги. Також журналіст додав, що ймовірно, президент Венесуели був босим.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що перехідний період в Венесуелі, який оголосив президент США, міг би забезпечити опозиційний політик Едмундо Гонсалес Уррутія. В 2024 році його партія повідомляла, що саме його обрав народ Венесуели новим президентом, а не Мадуро. Макрон зазначив, що веде обмін інформацією з "партнерами в регіоні".

