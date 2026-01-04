Такого не було мільйони років: у ключовому регіоні світу формується новий тип клімату

Наслідки цієї зміни відчує увесь світ, і вони не будуть приємними.

Регіон Амазонки є найбільшим у світі поглиначем вуглекислого газу, що допомагає стримувати глобальне потепління. Амазонські ліси регулюють водний цикл, впливаючи на кількість опадів не лише в Південній Америці, а й в інших регіонах планети. Їх деградація може запустити незворотні кліматичні зміни та прискорити потепління у глобальному масштабі.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, свідчить про масштабні зміни в кліматі Амазонії, що потенційно може мати значні наслідки для всього світу. За словами вчених, у тропічних лісах Амазонки формується новий тип клімату, якого на Землі не було близько 10 мільйонів років. Цей клімат дослідники називають "гіпертропічним".

Сьогодні тривалі періоди посухи є відносно рідкісними в Амазонії, але автори нового дослідження прогнозують, що ці умови можуть стати новою нормою для регіону. На їхню думку, вже до кінця поточного століття регіон Амазонки страждатиме від посухи до 150 днів на рік.

Науковці зазначають, що в таких умовах смертність серед дерев зростає на 55%. А ті дерева, що виживають, на час посухи зменшують поглинання вуглецю з атмосфери. Саме така картина спостерігалася під час посух 2015 та 2023 років, які проаналізували вчені.

Сукупний ефект масового вимирання дерев та зменшення поглинання вуглецю рештою, може мати значний вплив на глобальний клімат, попереджають автори дослідження.

