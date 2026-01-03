Зеленський анонсував призначення нових голів ОДА у 5 областях

За словами президента, нові керівники мають почати роботу уже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нових керівників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Про це йдеться у повідомленні в його телеграм-каналі.

"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область", - зазначив президент.

За його словами, коло кандидатур визначене, і вже в неділю будуть ухвалені рішення.

"Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", - заявив Зеленський.

Кадрові зміни в органах влади України

Як повідомляв раніше УНІАН, Кирило Буданов, який був начальником Головного управління розвідки Міноборони України, став новим головою Офісу президента. За словами Зеленського, він має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Новим головою ГУР Зеленський призначив Олега Іващенка, який з березня 2024 року очолював Службу зовнішньої розвідки. Зазначається, що він брав участь у багатьох спеціальних операціях, частина з яких залишається засекреченою, зокрема служив в елітному підрозділі.

Також стало відомо, що керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров стане новим міністром оборони України. "Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів", - пояснив глава держави.

Тим часом очільнику Міноборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду міністра енергетики. Президент подякував йому за роботу у міністерстві та "процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни".

