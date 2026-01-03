Готували другу фазу, вона не знадобилася: Трамп розкрив деталі операції у Венесуелі

Мадуро не встиг сховатися в захищеному бункері, який для себе підготував.

США братимуть участь у подальших змінах у Венесуелі, які відбудуться після викрадення диктатора Ніколаса Мадуро. Про це в коментарі Fox News повідомив президент США Дональд Трамп.

"Ми приймаємо це рішення зараз. Ми не можемо ризикувати, дозволяючи комусь іншому зайняти його місце. Ми братимемо активну участь у цьому процесі, і ми хочемо принести свободу людям. Я думаю, що народ Венесуели дуже, дуже задоволений. Ним фактично керувала диктатура - або навіть гірше", - сказав Трамп.

За словами президента США, раніше він особисто говорив із Мадуро і пропонував "здатися" і "капітулювати", але той відмовився.

Також Трамп похвалився тим, як професійно відпрацювала група спецназу під час захоплення венесуельського диктатора.

"Вони виконали неймовірну роботу. Ми вимкнули майже все світло в Каракасі. Це було так організовано. Вони увійшли в темне місце, і на них були спрямовані кулемети з усіх боків. У його будинку були сталеві двері і захисний простір, оточений суцільною сталлю. Він спробував проникнути всередину, але його так швидко оточили, що він не встиг. Ми були готові використовувати потужні паяльні лампи, щоб пробити сталь, але вони нам не знадобилися", - розповів Трамп.

За його словами, американські військові були готові "до другої хвилі" операції проти Венесуели, але все пройшло "настільки смертоносно, настільки потужно", що друга фаза не знадобилася.

"Чесно кажучи, ми думали, що нам, ймовірно, все одно доведеться це зробити", - сказав Трамп, не уточнивши, що саме передбачала друга фаза операції.

Операція із захоплення Мадуро: останні новини

Як писав УНІАН, генпрокурор США Памела Бонді розповіла, що Ніколаса Мадуро судитимуть як злочинця в Південному окрузі Нью-Йорка. Йому закидають "наркотероризм", ввезення наркотиків у США, "змову з метою володіння кулеметами і вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів".

Тим часом у російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика. Z-блогери заздрять ефективності американських військових, які провели свою "СВО" за півгодини, тоді як Росія застрягла в кривавій війні на 4 роки.

