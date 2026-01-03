Підтримка ЗСУ, модернізація військ і не тільки: Україна та США погодили військовий документ

Начальник Генштабу ЗСУ розповів, що аналогічну роботу проводять і з іншими країнами-партнерами України.

Україна та США погодили військовий документ, який складається з чотирьох розділів і доповнень. Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов під час брифінгу.

"Проведено двосторонню роботу зі Сполученими Штатами Америки на рівні Генеральних штабів. Був узгоджений військовий документ, який складається з чотирьох розділів і чотирьох доповнень... Усі ці розділи про те, у який спосіб надаватиметься підтримка Україні, Збройним силам країни, у який спосіб відбуватиметься їхнє забезпечення та модернізація, а також як вестиметься моніторинг дотримання домовленостей і реакція в разі їхнього невиконання", - поділився він.

Гнатов зазначив, що аналогічна робота проводиться і з іншими країнами-партнерами України. Він додав, що одним із розділів документа є діяльність "коаліції охочих".

Також заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час брифінгу заявив, що документи щодо гарантій безпеки написано так, щоб не порушувати основ конституційного ладу і суверенітет України. За його словами, деякі документи вже готові на 100%, а інші - на 90%.

Кислиця зазначив, що зараз важливим є те, як провести національні процедури з тими країнами, які хочуть підтримати Україну, у стислі терміни.

Трамп пообіцяв допомогти Україні з посиленням ППО

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чого він очікує від США. Він підкреслив, що Україні дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, і президент США Дональд Трамп сказав, що допоможе.

Зеленський поділився, що він передав Трампу те, що Україні потрібні ракети NASAMS і ракети PAC-3 для Patriot.

