Мадуро вивели з літака в Нью-Йорку у супроводі конвою, - Sky News

Людина, яка дуже схожа на президента Венесуели, була в наручниках, а ноги були скуті ланцюгами.

Особа, яка, судячи з усього, є президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, з'явилася в оточенні великої кількості співробітників служб безпеки в аеропорту Нью-Йорка в США, повідомляє Sky News.

В статті йдеться, що американський кореспондент Джеймс Метьюз повідомив, що особа, яку спустили по трапу, була "здається, босоніж... з покритою головою".

Меттьюз зазначив, що людина на відео виглядає досить високою. Додається, що зріст Мадуро становить приблизно 1,9 м.

Відео дня

Видання додало, що людина, яку ідентифікували як Мадуро, також була в наручниках, коли її вели по злітно-посадковій смузі, а її ноги були скуті ланцюгами.

В публікації зазначається, що далі транспортний засіб повинен доставити президента Венесуели до столичного слідчого ізолятора в Брукліні.

Захоплення Мадуро: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп виклав фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро, на якому він постав в кайданках та з пов'язкою на очах. Як повідомили в CNN, Мадуро та його дружину витягли просто з їхньої спальні посеред ночі, коли вони спали. За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, США ретельно готувалися до операції із захоплення Мадуро й навіть побудували точну копію його будинку. Проте є припущення, що в уряді Венесуели був агент США, який повідомляв про всі переміщення та місцеперебування Мадуро.

Також ми писали, що американські чиновники повідомили Sky News, що в понеділок, 5 січня, президент Венесуели може постати перед судом в Нью-Йорку. Генеральний прокурор США Памела Бонді повідомила, що офіційно звинувачення проти Ніколаса Мадуро та його дружини висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Їх звинувачують "у змові з метою наркотероризму та володінні кулеметами та вибуховими пристроями проти США".

