Мадуро вивели з літака в Нью-Йорку у супроводі конвою, - Sky News

Особа, яка, судячи з усього, є президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, з'явилася в оточенні великої кількості співробітників служб безпеки в аеропорту Нью-Йорка в США, повідомляє Sky News.
В статті йдеться, що американський кореспондент Джеймс Метьюз повідомив, що особа, яку спустили по трапу, була "здається, босоніж... з покритою головою".
Меттьюз зазначив, що людина на відео виглядає досить високою. Додається, що зріст Мадуро становить приблизно 1,9 м.
Видання додало, що людина, яку ідентифікували як Мадуро, також була в наручниках, коли її вели по злітно-посадковій смузі, а її ноги були скуті ланцюгами.
В публікації зазначається, що далі транспортний засіб повинен доставити президента Венесуели до столичного слідчого ізолятора в Брукліні.
Захоплення Мадуро: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп виклав фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро, на якому він постав в кайданках та з пов'язкою на очах. Як повідомили в CNN, Мадуро та його дружину витягли просто з їхньої спальні посеред ночі, коли вони спали. За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, США ретельно готувалися до операції із захоплення Мадуро й навіть побудували точну копію його будинку. Проте є припущення, що в уряді Венесуели був агент США, який повідомляв про всі переміщення та місцеперебування Мадуро.
Також ми писали, що американські чиновники повідомили Sky News, що в понеділок, 5 січня, президент Венесуели може постати перед судом в Нью-Йорку. Генеральний прокурор США Памела Бонді повідомила, що офіційно звинувачення проти Ніколаса Мадуро та його дружини висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Їх звинувачують "у змові з метою наркотероризму та володінні кулеметами та вибуховими пристроями проти США".