Внаслідок операції США в Венесуелі могли загинути щонайменше 40 осіб, - NYT

Високопоставлений чиновник Венесуели додав, що серед загиблих є як цивільні, так і військові особи.

За словами високопоставленого венесуельського чиновника, який на умовах анонімності розповів про попередні звіти, в результаті нападу США загинули щонайменше 40 осіб, повідомляє The New York Times.

Видання повідомило, що серед загиблих є як цивільні, так і військові особи. Також наводяться дані американських чиновників, що для знищення систем протиповітряної оборони було відправлено понад 150 американських літаків, щоб військові вертольоти могли доставити сили спеціальних операцій, які атакували резиденцію Мадуро о 2 годині ночі за місцевим часом.

В статті йдеться, що всього військова операція США тривала кілька годин та 20 хвилин.

Додається, що президент Венесуели Ніколас Мадуро був доставлений до Нью-Йорка через декілька годин після того, як американські військові захопили його та його дружину в результаті швидкої та потужної операції в Каракасі. В США він має відповісти на звинувачення у наркоторгівлі.

Видання зазначило, що президент США Дональд Трамп заявив на прес-конференції, що США будуть "керувати країною" доти, доки не буде організовано "безпечну, належну та розсудливу передачу" влади, що відкриває перспективу військового втручання на невизначений термін.

В статті йдеться, що в суботу, 3 січня, вдень в Венесуелі не було помітно жодних ознак присутності американських військових, а вищі посадові особи країни та державні ЗМІ висловлювали непокору.

Видання зауважило, що Ніколас Мадуро очолював Венесуелу з 2013 року, коли помер попередній авторитарний лідер країни Уго Чавес. Згадується, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена звинуватила Ніколаса Мадуро в фальсифікації виборів в 2024 році, які дозволили йому залишитися при владі.

Віцепрезидент Мадуро Делсі Родрігес, яка прийняла присягу як тимчасовий президент Венесуели, заявила в національному зверненні, що Вашингтон вторгся в її країну під хибним приводом і що Мадуро все ще є главою держави.

Водночас, головна лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо опублікувала заяву, в якій закликала негайно визнати її політичного союзника Едмундо Гонсалеса президентом Венесуели.

В публікації пояснюється, що хоча Мадуро й стверджує, що переміг на виборах Гонсалеса, США та інші міжнародні спостерігачі заявляють, що вибори були сфальсифіковані.

"Сьогодні ми готові виконати наш мандат і взяти владу", - заявила Мачадо, яку в 2025 році було удостоєно Нобелівської премії миру.

Видання розповіло, що очільник Білого дому Дональд Трамп утримався від повної підтримки як Родрігес, так і Мачадо.

При цьому, він додав, що держсекретар США Марко Рубіо розмовляв з Родрігес і "вона, по суті, готова зробити все, що ми вважаємо необхідним, щоб знову зробити Венесуелу великою". Президент США також сказав, що Мачадо не має підтримки та поваги, необхідних для керівництва країною.

Захоплення Мадуро: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нью-Йорку приземлився літак з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. На кадрах відео видно, що, ймовірно, Мадуро ведуть більше десятка представників спецслужб. Голова президента Венесуели покрита, на руках наручники, а ноги скуті ланцюгами. Як повідомив американський кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, Мадуро, здається, був босоніж.

Також ми повідомляли, що кілька американських чиновників повідомили Sky News, що в понеділок, 5 січня, найпізніше ввечері президент Венесуели має з'явитися в залі суду в Нью-Йорку. По прибуттю до Нью-Йорку Мадуро має пройти процедуру оформлення, після чого його, ймовірно, перевезуть до в'язниці Metropolitan Detention Center.

