Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу президента, - Зеленський

Крім того, дипломат продовжить роботу і у переговорному процесі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заступник очільника МЗС Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу Президента. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram після зустрічі з політиком.

"Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Кислиця також продовжить і роботу в переговорному процесі.

Кадрові зміни в Україні - останні новини

Раніше президент України анонсував призначення нових голів ОДА у 5 областях, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій. Він наголосив, що коло кандидатур визначене, і вже в неділю будуть ухвалені рішення.

Також стало відомо, що Зеленський запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики. Зокрема він подякував політику за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни.

