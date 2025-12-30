Всі заяви Кремля треба ділити на два, зазначив Владислав Первухін.

У росіян не виходить взяти під свій контроль ані Покровськ, ані Мирноград. Про це в етері Ранок.LIVE заявив Владислав Первухін, командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж".

"Вони кладуть на це безліч зусиль, як у живій силі, так і КАБи, авіація, летить все. Вони, швидше за все, хочуть під новий рік заявити про повне захоплення Покровська. Можливо й заявлять, невідомо, як повернеться у їх пропаганди язик. Але факт лишається фактом. Покровськ не їхній, вони його захопити не змогли, Мирноград наш", – сказав військовий.

Він також додав, що росіяни не полишають спроб просунутися і на Добропільському напрямку для того, щоб обійти Покровськ. За словами Первухіна, лише за останній тиждень на позиції їхнього батальйону РФ відправила до 30 одиниць важкої техніки. Зокрема це були танки та ББМ.

"І все це було повністю під нуль знищено. І потім ще кілька днів наші пілоти БПЛА розважалися тим, що знаходили й добивали тих, хто встиг розбігтися по посадках і якихось сарайчиках. Тому оборона стійка, всі заяви Кремля треба ділити щонайменше на два", – додав Первухін.

Ситуація в районі Покровська: що відомо

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни мали успіхи в Мирнограді, який розташований східніше Покровська. Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся поблизу Красного Лиману на північ від Мирнограда.

За словами ветерана АТО Євгена Дикого, Покровськ та Мирноград наразі знаходяться у "стані недозахоплення". За його словами, хоч РФ і наближається до повного захоплення цих міст, однак ця ситуація триває вже не перший місяць. І в такому стані ці міста, за словами експерта, можуть перебувати ще тривалий час.

