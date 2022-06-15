Зловмисник вчинив замах на територіальну цілісність України

Поліція розшукує уродженця РФ, який в Одеській області створив злочинне угруповання і співпрацював з окупантами.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"У ході розслідування встановлено, що Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, за попередньою змовою з групою осіб, створив злочинну організацію з міжрегіональними зв'язками, яка "діяла" на території міста Одеса та області", - сказано в повідомленні. Члени організації здійснювали замовні вбивства, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

У той же час поліцейські з'ясували, що Мусаєв співпрацював з російськими окупантами і чинив дії щодо зміни меж території України.

Підозрюваному повідомлено про підозру за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. В даний час він переховується від слідства і оголошений в розшук. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині побили та пограбували переселенців з Миколаєва.

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