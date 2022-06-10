Двоє постраждалих перебували в автомобілі, припаркованому на вулиці.

У місті Ізмаїл Одеської області четверо зловмисників відібрали у переселенців цінності на 750 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, четверо жителів Ізмаїльського району напали на двох переселенців з Миколаєва, що знаходилися в автомобілі. Машина була припаркована на одній з вулиць Ізмаїла.

"Фігуранти, погрожуючи постраждалим вогнепальною зброєю, витягли їх з салону авто, повалили на землю і почали наносити удари прикладом, а також ногами по голові та інших частинах тіла", - розповіли в прокуратурі. Б'ючи переселенців, зловмисники вимагали у них гроші та цінні речі.

В результаті, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, підозрювані привласнили гроші і цінні речі потерпілих майже на 750 тис. грн, після чого зникли з місця злочину на їх автомобілі.

В даний час фігуранти затримані і знаходяться під вартою.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт. Чоловікам закидають розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану, незаконне заволодіння транспортним засобом і незаконне поводження з вогнепальною зброєю.

Раніше повідомлялося, що в Одесі за підпали волонтерських центрів судять жителя Придністров'я.

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