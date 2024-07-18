Командувач Силами безпілотних систем поділився важливою інформацією щодо дронів. Сьогодні це варто прочитати на УНІАН, щоб бути в курсі.

Триває війна в Україні, і за кількістю безпілотних літальних апаратів ми не програємо Росії, можливо навіть виграємо. У нас понад 165 розробок різного виду, які тестують та використовують на полі бою.

Про це сказав командувач Силами безпілотних систем, Герой України, полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю "Армія TV". "Ми явно крутіші в виборі і, скажімо так, в маневреності силами і засобами, в першу чергу", - заявив він. За словами Сухаревського, у нас більше 165 розробок різного виду, які тестують та використовують на полі бою.

"Основний елемент, на якому я наголошую - я завжди використовую таку фразу, як феномен українства. Допоки є наші чоловік чи жінка на фронті, допоки є наш воїн з його кмітливістю, з його розумом, з його характером, з його силою духу, вмінням використовувати підручні засоби для того, щоб нищити і вбивати ворога, до тих пір ми непереможні. І цей феномен є мотором для того руху, двигуном, який рухає весь цей прогрес. Не секрет, що надзвичайно багато інноваційних розробок розпочиналися зі звичайного бійця, який просто сидячи в окопі вирішив, що мабуть так краще", - сказав командувач Сил безпілотних систем.

Відео дня

Також він зазначив, що ми не програємо ворогу у кількості безпілотників. "По кількості ми особливо не програємо, можливо, я навіть схильний більше до того, що ми виграємо. Але близькість Росі і Китаю дає їм, наприклад, більшу перевагу в плані заміни якихось компонентів. Наприклад, зараз на фронті ми страждаємо через зміну частотності, до якої наш РЕБ не особливо готовий і зараз має переформуватися. Так само і вони страждають, тому що ми придумуємо двоканальні перемикачі та ряд інших моментів. Це технічний процес, який постійно триває", - пояснив Сухаревський.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські губернатори публічно визнали, що регіони не можуть покладатися на російську ППО, а повинні самі протидіяти українським безпілотникам.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що атаки українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему ППО та змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів.

Супутникові знімки від 6 травня свідчать про те, що щонайменше сім зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Панцир-1" захищають резиденцію правителя Росії Володимира Путіна у Валдаї.

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони Росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке "осередкове" покриття ППО не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і завдавати ударів з неприкритих напрямків.