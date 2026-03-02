У Силах оборони проведуть аудит втрат: Федоров розкрив деталі

Також у бригадах встановлять базовий мінімум забезпечення дронами.

В Україні проведуть аудит втрат серед Сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна", – повідомив Федоров.

Також, за його словами, в Силах оборони створять гарантоване щомісячне забезпечення різними типами БПЛА, які надходитимуть поза забезпеченням через державні поставки, систему єБалів та інші закупівлі. Федоров зазначив, що це дозволить бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Крім того, ведеться робота над централізованим забезпеченням армії Starlink та пікапами.

"Найближчим часом переходимо від ручного формування потреб до автоматичної моделі. На основі якісних даних з фронту будемо формувати реальну потребу без "зоопарку" неефективних рішень. Наша мета – щоб військові отримували найкращі рішення, а не доопрацьовували їх власними руками в окопах", – додав Федоров.

За словами очільника Міноборони, держава також планує переглянули цільові показники забезпечення дронами на рік. Це, зокрема, дозволить наростити кількість перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину

"Цього року буде в рази більше наземних роботизованих комплексів. Мета – переводити логістику на НРК, щоб зменшувати втрати особового складу… Працюємо над продуктами, які можуть бути аналогом мавіків, з використанням ШІ. Уже тестуємо рішення, які скоро масштабують на фронті. Зафіксував десятки пропозицій від військових та проблемних точок. Працюємо над їх системними рішеннями", – зазначив Федоров.

Український ВПК: важливі новини

Раніше українська компанія Fire Point показала відео випробування нової української балістичної ракети FP-7. Заявлено, що її дальність польоту складає до 200 км. А максимальне корисне навантаження – до 150 кг.

Також раніше стало відомо, що Fire Point планує збільшити дальність польоту FP-2 зі збереженням бойової частини розміром у 105 кг. Також компанія вперше заявила про можливу появу виробу з назвою FP-3.

