Windows 11 різко стала популярною: скільки людей вже перейшли на нову ОС

Windows 11 продовжує випереджати попередницю, "захопивши" вже майже 3/4 ринку операційних систем.

Частка Windows 11 серед користувачів операційних систем Microsoft різко зросла за останні два місяці. Згідно зі звітом агентства StatCounter, сьогодні вона встановлена практично на 3 з 4 споживчих ПК по всьому світу.

Експерти підрахували, що в лютому 2026 року частка Windows 11 зросла з 62,4% до 72,5%, показавши таке ж зростання, як місяцем раніше – з 50,7% до 62,4%. При цьому наприкінці 2025 року частка Windows 11 становила лише 55%.

Частка Windows 10, офіційна підтримка якої завершилася в жовтні 2025 року, знизилася з 35,7% до 26,45% за минулий місяць. Третьою йде Windows 7, якою користуються 0,61%. Частки інших версій Windows, за даними StatCounter, становлять менше 0,2%.

Відео дня

Цікаво, що українські користувачі з меншим ентузіазмом переходять на Windows 11. Навіть після офіційної "смерті" частка Windows 10 досі становить вражаючі 40%, тоді як до актуальної ОС оновилося всього 58,99% українців.

Аналітики відзначають, що зростання популярності Windows 11 пов'язане насамперед з активною купівлею користувачами нових комп'ютерів з уже встановленою операційною системою, а також припиненням програмної підтримки Windows 10.

Microsoft раніше підтвердила, що поки не збирається випускати Windows 12. Восени 2025 року замість нової "вінди" вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а навесні-влітку 2026-го очікується збірка 26H2.

Вас також можуть зацікавити новини: