Windows 11 різко стала популярною: скільки людей вже перейшли на нову ОС

Частка Windows 11 серед користувачів операційних систем Microsoft різко зросла за останні два місяці. Згідно зі звітом агентства StatCounter, сьогодні вона встановлена практично на 3 з 4 споживчих ПК по всьому світу.

Експерти підрахували, що в лютому 2026 року частка Windows 11 зросла з 62,4% до 72,5%, показавши таке ж зростання, як місяцем раніше – з 50,7% до 62,4%. При цьому наприкінці 2025 року частка Windows 11 становила лише 55%.

Частка Windows 10, офіційна підтримка якої завершилася в жовтні 2025 року, знизилася з 35,7% до 26,45% за минулий місяць. Третьою йде Windows 7, якою користуються 0,61%. Частки інших версій Windows, за даними StatCounter, становлять менше 0,2%.

Цікаво, що українські користувачі з меншим ентузіазмом переходять на Windows 11. Навіть після офіційної "смерті" частка Windows 10 досі становить вражаючі 40%, тоді як до актуальної ОС оновилося всього 58,99% українців.

Аналітики відзначають, що зростання популярності Windows 11 пов'язане насамперед з активною купівлею користувачами нових комп'ютерів з уже встановленою операційною системою, а також припиненням програмної підтримки Windows 10.

Microsoft раніше підтвердила, що поки не збирається випускати Windows 12. Восени 2025 року замість нової "вінди" вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а навесні-влітку 2026-го очікується збірка 26H2.

