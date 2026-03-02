Російські війська обстріляли Краматорськ: є загиблі

Встановлюють остаточні наслідки та масштаби руйнувань.

Вранці, 2 березня, російські війська завдали удару по Краматорську, внаслідок чого є загиблі. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника МВА, ворожий обстріл відбувся о 08:14. Наразі на місці події працюють екстрені служби, які встановлюють остаточні наслідки та масштаби руйнувань.

"За попередньою інформацією, загинуло три людини", – наголосив Гончаренко, додавши, що деталі інциденту ще з’ясовуються.

Відео дня

Обстріли РФ - останні новини

Раніше УНІАН писав, що окупанти завдали масованого удару по житловому масиву Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу загинули люди, є поранені серед цивільного населення. Вибухами пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, на місцях влучань наразі працюють рятувальні служби та медики.

Додамо, що Володимир Зеленський попередив про підготовку росіян до нових масованих ударів. За словами глави держави, ворог накопичує сили для чергових атак, тому українців закликають бути особливо пильними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та враховувати можливі перебої з електропостачанням чи зв'язком. ППО та всі екстрені служби переведені у стан підвищеної готовності, щоб мінімізувати наслідки ймовірних обстрілів та оперативно відновити пошкоджені об'єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: