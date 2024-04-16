Сили оборони знищили 13 ББМ, 16 артсистем та 9 танків.

Збройні сили Україні за добу знешкодили ще 920 російських військових на фронті.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на ранок 16 квітня Росія втратила у війні вже 455 340 осіб.

Крім того, Сили оборони перетворили на брухт тисячі одиниць військової техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 7189 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13);

артилерійських систем – 11609 (+16);

РСЗВ – 1046 (+0);

засоби ППО ‒ 759 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11);

крилаті ракети ‒ 2092 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни- 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53);

спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними DeepState, російські загарбницькі війська мають просування на трьох напрямках фронту. Йдеться про Авдіївський, Оріхівський та Новопавлівський напрямки.

За оцінкою ISW, окупаційна армія готує великий наступ на початку літа. Якщо до того часу у США не розблокують військову допомогу для України, ворожа операція стане серйозною проблемою для ЗСУ.

Ситуація в районі Часового Яру дійсно важка, але навіть незначні просування окупантів не свідчитать про збільшення реального шансу захопити місто до 9 травня, заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко

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