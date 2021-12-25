Інформація про поранення бійця внаслідок ворожих дій, викладена у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил, була помилковою.

У штабі операції Об’єднаних сил з’ясовують обставини поранення військовослужбовця Нацгвардії за 18 км від лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення", - зазначили у прес-центрі.

Додатково повідомляється, що вказаний у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

Читайте такожМЗС відреагувало на заяву Путіна про підготовку Україною "військової операції" на Донбасі

Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 грудня, у ранковому зведенні повідомлялося, що 24 грудня внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої тяжкості.

Вас також можуть зацікавити новини: