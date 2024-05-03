Посол нагадала, що мета президента Джо Байдена допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати мають на меті допомогти Україні захистити себе, але не уможливлюють і не підтримують удари своєю зброєю по території Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів під час круглого столу з Ізобель Коулмен, заступницею голови USAID, як Україні виграти війну за умов, коли Штати не дозволяють бити по російській території, Брінк зазначила, така позиція Вашингтона залишається незмінною від початку повномасштабної війни, пише Радіо Свобода.

"Але перша частина допомоги Україні в захисті – це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території", – заявила вона.

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Водночас Брінк зауважила, що мета президента Байдена – допомогти Україні захистити себе та стримати майбутню агресію.

Удари по російським НПЗ

У Росії дрони українських розвідників атакували Рязанський НПЗ. Зазначається, що обстріл стався близької третьої години вночі 1 травня. Спочатку було чути гул, а потім кілька вибухів.

Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес заявив, що Україна має не звертати уваги на заклики Вашингтона не атакувати дронами по російських нафтопереробних заводах. За його словами, українські військові мають право захищати себе та робити все, що потрібно

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