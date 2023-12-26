Головнокомандувач наголосив, що в ситуації, коли краще зберегти людей, буде прийматись саме таке рішення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не зациклюватись і не робити "шоу скорботи" через втрату контролю над окремими населеними пунктами, які залишили Сили оборони через військову доцільність. Про це він сказав на брифінгу.

"Щодо бойвих дій біля Бахмута та Авдіївки не потрібно досить сильно на цьому зациклюватись і робити якісь шоу, шоу скорботи навколо якогось населеного пункту… Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які діють в незалежності від того, подобається це командирам, політикам, журналістам, чи ні. Вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів – ці снаряди приносять свій результат: вони розбивають будівлі, вони вбивають солодат…", - підкреслив Залужний.

За його словами, у противника на сьогоднішній день є можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авівційні засоби на тому чи іншому напрямку.

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"І вони можуть зробити так, що за 2-3 місяці від міста буде те, що трапилось з Бахмутом – того міста вже нема. Нам дорогий кожен клаптик нашої землі. І будь-то Бахмут, будь-то Авдіївка ми будемо обороняти настільки, на скільки у нас вистачить сил для того, щоб це робити. Якщо ж сил буде недостатньо, будемо бачити, що краще зберегти людей, то, звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Тобто все буде залежати від ситуації", - сказав він, коментуючи борсткі бої на сході.

Війна в Україні - ситуація на фронті

26 грудня Залужний прокоментував ситуацію з обороною Мар’їнки. За його словами, українські війська перебувають у північній частині Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза містом.

Він підкреслив, що цього населеного пункту "вже не існує". Головнокомандувач нагадав, що Мар'їнка трималася майже два роки, а методика російських військ по захопленню цього міста така сама як була в Бахмуті. Тобто відбувалось знищення вулиці за вулицею, квартала за кварталом. Нашим захисникам доводиться вести оборону з руїн будинків, "закопуватись".

"І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях вже обладнали позиції поза Мар’їнкою, мені здається, - у цьому немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Війна. На жаль, вона така", - сказав Залужний.

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