У ніч на 24 червня в українському небі знову літають дрони-камікадзе типу "Shahed", сили протиповітряної оборони відбивають нову російську атаку на країну.

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Оновлено о 00:33: Наразі російські дрони помітили південніше Києва, курс - західний. Також нові групи БПЛА бачать на Сумщині, курс західний.

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За даними Командування Повітряних сил ЗСУ від 23:42, безпілотні літальні апарати фіксували на сході Київщини (летіли у напрямку столиці), сході Чернігівщини (курс західний) та сході Сумщини (також західний).

Дрони з акваторії Чорного моря заходили на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину - в районі Південного, у напрямку Одеси та Чорноморська.

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