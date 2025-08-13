Україна вважає цей сценарій початковим етапом для виходу на реалістичні переговорні позиції, зазначив Подоляк.

Україна готова обговорювати з Росією припинення вогню в небі, це може стати початковою фазою для подальших переговорів. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Він нагадав, що раніше одним зі сценаріїв, запропонованих адміністрацією США, було всеосяжне припинення вогню, включно з ракетними і безпілотними ударами по території України, проте Росія відкинула цей сценарій.

"Повітряні бомбардування - ключовий інструмент, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну і впливає на нашу позицію. Другий інструмент - нещадні атаки по всій лінії фронту, які, однак, відбиваються нашою армією", - підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що малоймовірно, що Росія відмовиться від використання стратегічної авіації та масованого застосування безпілотників.

"Однак Україна готова обговорювати, готова розглядати цей сценарій і вважає його початковим етапом для виходу на реалістичні переговорні позиції. Тому, що будь-яке припинення вогню, особливо всеосяжне, є відправною точкою для належного початку переговорів", - наголосив радник глави ОП.

Також на запитання про те, чи можливо, що Україна погодиться на пропозицію вивести війська з Донецька, Подоляк наголосив, що не може бути жодної мови про розв'язання українських проблем без присутності України і президента Зеленського.

"Тільки пряма тристороння зустріч може зосередитися на Донецьку і досягти певних результатів", - наголосив він.

При цьому Подоляк додав, що Путін не готовий до реалістичних переговорів. Його головне завдання на цьому етапі - затягувати і вводити в оману адміністрацію США. Саме тому лідер РФ не налаштований на переговори в присутності Зеленського.

"Без прямої тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна війна не тільки не закінчиться, але ми навіть не почнемо обговорювати це питання", - додав він.

Повітряне перемир'я

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія розглядає повітряне перемир'я у війні проти України як поступку перед президентом США, щоб спробувати запобігти загрозі введення вторинних санкцій. При цьому Москва все ще рішуче налаштована продовжувати війну проти України.

Водночас експерти попереджали, що Україні не варто погоджуватися на повітряне перемир'я з Росією, оскільки це дасть змогу ворогу накопичити більше ракет і дронів, а також підвезти необхідні припаси на лінію фронту.

