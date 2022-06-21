Гелікоптерною парою ранком завдано удару по скупченню живої сили та військової техніки супротивника.

Сьогодні на півдні українські військові ліквідували 26 російських окупантів та знищили ворожу техніку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні станом на 13:00.

"Наші підрозділи продовжують нищити ворога і відтискати його на схід", - зазначив він.

Зокрема, гелікоптерною парою ранком завдано удару по скупченню живої сили та військової техніки супротивника, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань.

"Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистішим на 26 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу танк, багатоцільовий броньований тагяч, ще 3 броньовані і 4 вантажні автівки", - розповів Назаров.

Як повідомляв УНІАН, українські військові за добу знищили 300 окупантів. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 21 червня орієнтовно становлять близько 34 100.

Вас також можуть зацікавити новини: