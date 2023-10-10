Хоча "Залізний купол" може збивати снаряди з реактивних систем залпового вогню, при масованому ударі в тисячі ракет ця система усе перехопити для збиття не зможе.

У Повітряних силах Збройних сил України прокоментували роботу сучасної системи протиповітряної оборони "Залізний купол" в Ізраїлі в умовах масованого удару. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зокрема, в Ігната запитали, чи можуть росіяни перенавантажити українську систему ППО масованим ракетним ударом.

Речник зазначив, що російські загарбники атакують Україну фактично щодня різними типами озброєння. Минулого року було зафіксовано близько сотні одиниць ракет при атаці на Україну за раз.

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Він пояснив як можна перевантажити систему ППО на прикладі нещодавніх атак терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

"Якщо Ізраїль - це фактично одна українська область, там був зосереджений удар, і звичайно, що можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Були не лише ракети, а й думаю в основному працювали реактивні засоби залпового вогню по Ізраїлю, були безпілотники різних типів і можливо якісь ракети. Тому, зрозуміло, що "Залізний купол" - це крута система, яка може перехоплювати навіть РСЗО ворога. Але якщо просто масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що все збити не вдасться", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що в українських реаліях росіяни застосовують різні типи озброєння на різних напрямках.

"Територія більша, і відповідно буде розосередженість", - додав Ігнат. За його словами, ворог намагається вразити об'єкти та виснажити систему ППО.

"Ми теж витрачаємо свої засоби, боєкомплект на збиття цих цілей. Ворог це розуміє", - сказав Ігнат.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як відомо, рано вранці в суботу, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Як зазначали військові експерти, бойовики ХАМАС в тому числі запускали по Ізраїлю дрони Ababil-2 іранського виробництва, але застосовували їх не як розвідувальні БПЛА за прямим призначенням, а як дрони-камікадзе.

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