Екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних Сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.

Повітряні сили Збройних Сил України за минулу добу знищили 1 літак, 1 гелікоптер та кілька колон військової техніки російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме – зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, зокрема, що екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних Сил ЗС України спільно завдала чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.

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