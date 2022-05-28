На вулицях міста гниє сміття, його вимушені прибирати самі мешканці.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як зараз живе зруйноване російськими окупантами місто.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відповідні фотографії.

За його словами, на вулицях міста Марії лежать гори сміття, яке мають прибирати та вантажити в автівки самі мешканці міста.

"Вантажівок навіть МНС Росії - обмаль. Тому вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід. Розтікаючись по вулицях і закупорюючи намертво зливи", - написав Андрющенко.

Навіть невеликий дощ перетворює Маріуполь на річку, яка розносить заразу навколо, каже він.

Також він показав чергу за гуманітарною допомогою, у якій вимушені стояти люди. Поряд з нею знаходиться відкритий колодязь, з якого люди набирають воду "після експериментів окупантів з водопостачанням".

"В колодязь постійно потрапляє сміття з подібних на першому фото гірок. Люди змушені пити таку воду - іншої немає. І все це на фоні тепла, сонця і зеленого міста. Повна картина Маріуполя у двох фото", - відзначив радник міського голови.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти відкрили Маріупольську загальноосвітню школу №65. Вони примусили батьків прибрати сміття та закрити вікна плівкою.

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