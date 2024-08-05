На його думку, зараз російська протиповітряна оборона "теж не так щоби дуже" встигала за нашими літаками.

Підполковник Сергій Вербицький вважає, що з появою у України сучасних F-16 "має стати легше". В інтерв’ю LIGA.net він висловив думку, що зараз російська ППО "теж не так щоби дуже встигала за нашими літаками".

"Хіба, якщо у них є якесь перехоплення чи інформація, що на конкретному напрямку буде працювати наша авіація, - вони ставлять в зону чергування свої винищувачі. Вони дуже заважають. А відігнати їх нам нема чим. Поки що. З появою сучасних F-16 має стати легше. Росіяни вже не зможуть підійти до нас так близько. Ані їхні бомбардувальники, ані їхні винищувачі", - зауважив Вербицький.

Він вважає, що це матиме навіть суто психологічний вплив на російських пілотів.

Відео дня

"Раніше росіяни були впевнені, що їх нічим не дістануть. Тепер у них будуть з'являтись такі ж думки, як і у нас: "Це ж мене можуть збити". Я, наприклад, не знаю, що відчуваєш, коли впевнений, що тебе не зіб’ють. Я не пробував", - сказав штурман.

Вербицький додав, що йому знайоме неприємне відчуття, "коли знаєш, що йдеш на завдання і тебе можуть вбити".

"Як воно, працювати в безпечних умовах, - я не знаю", - зауважив він.

За його словами, наприклад, російські бомбардувальники зараз взагалі нічого не бояться. І кидають бомби за межами дії нашої системи протиповітряної оборони.

"На початку вторгнення, коли нам ще більше не вистачало засобів ППО, вони залітали на нашу територію і кидали бомби, як ми, - над ціллю. При цьому, коли їх брали в полон, розказували: "Я ж не знав, що тут місто. Мені просто сказали ціль". Це казки для наївних", - підкреслив Вербицький.

Він наголосив, що екіпаж, який летить виконувати завдання з бомбардування, не може не подивитися, що це за ціль і де вона: в місті чи ні.

"Екіпаж у будь-якому випадку це перевіряє. Вони все знали. Вони розуміли, що летять бомбити міста. Ті, хто бомбив маріупольський драмтеатр, абсолютно точно знали, куди вони кидають бомби", - сказав штурман.

Поява в Україні винищувачів F-16

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня, у День Повітряних сил України було показано перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Президент України Володимир Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть ці літаки. Водночас він вказав, що партнери з Коаліції можливостей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

Авіаексперт Валерій Романенко висловив думку, що для захисту винищувачів F-16 від російських ракетних ударів на території України, ймовірно, буде діяти один базовий аеродром та кілька оперативних, куди літаки приземлятимуться тимчасово.

Вас також можуть зацікавити новини: