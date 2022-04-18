Пропагандист з РФ похвалився, як авіація окупантів знищує житлові будинки Маріуполя (відео)

На кадрах видно, як горить багатоповерхівка після авіаудару.

Російський пропагандист з "Ізвєстій" Олексій Полторанін похвалився, як авіація окупантів нещадно знищує Маріуполь, зрівнюючи із землею житлові багатоповерхівки.

У мережі з'явився фрагмент пропагандистського сюжету.

Полторанін розповів глядачам, що російська авіація знищує житлові будинки у Маріуполі

"На наших очах російська авіація вдарила по житловій п'ятиповерхівці. Наразі горять верхні поверхи будівлі. Російська авіація продовжує "працювати" по тому району", - розповів він.