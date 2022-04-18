+
  1. Новини
  3. Війна
читать на русском

Пропагандист з РФ похвалився, як авіація окупантів знищує житлові будинки Маріуполя (відео)

Віолетта Орлова

07:45, 18.04.22
1 хв. 3836

Російський пропагандист з "Ізвєстій" Олексій Полторанін похвалився, як авіація окупантів нещадно знищує Маріуполь, зрівнюючи із землею житлові багатоповерхівки.

У мережі з'явився фрагмент пропагандистського сюжету.

Полторанін розповів глядачам, що російська авіація знищує житлові будинки у Маріуполі

"На наших очах російська авіація вдарила по житловій п'ятиповерхівці. Наразі горять верхні поверхи будівлі. Російська авіація продовжує "працювати" по тому району", - розповів він.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Маріупольросійська пропагандаДляГааги
Допоможіть проєктуПідтримайте нас
Послуги
Реклама Прес-центр Фотобанк Моніторинг Передплата
RU
+23
Підтримайте нас
Останні новини
завантаження...
завантаження...
Війна в Україні
Мобілізація в УкраїніЕвакуаційні поїзди: розкладНовини МаріуполяКуди звертатися біженцям у ЛьвовіЯк виїхати з України чоловікам
Новини України
Новости ЛьвоваНовини КиєваНовини ОдесиНовини ДніпраНовини Харкова
Новини економіки
Курс долараБіткоіни-курсТарифи на електроенергіюТарифи на газУкрзалізниця
Прогноз погоди
Погода на завтраПогода на тижденьПогода на місяцьСиноптикПогода Київ
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Новини спорту
Новини футболуНовини боксу
Lite
РецептЛайфхакиМодаМагнітні буріМісячний календар
Яке сьогодні свято
Великдень 2022

Правила користування сайтом Політика конфіденційності Про нас Редакційна політика Ми в соцмережах
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся