Німецький канцлер зазначив, що можливість постачання озброєння із запасів Бундесверу вичерпана, але країна зміцнюватиме обороноздатність України.

Найближчим часом Німеччина відправить Україні протитанкові засоби, міни та артилерійські боєприпаси. Крім того, країна планує брати участь у зміцненні її обороноздатності західними озброєннями.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Spiegel.

Він зауважив, що можливості постачань із запасів Бундесверу значною мірою вичерпані.

"Ми обов'язково ще поставимо протитанкові засоби, протитанкові міни і артилерійські боєприпаси ... Як і раніше, оборонне озброєння і міномети для артилерійських боїв. Ми оплачуємо ці поставки зброї. Німеччина виділила для цього загалом 2 млрд євро", - зазначив Шольц.

Німецький канцлер наголосив, що транспортні засоби й артилерію можна швидко розгорнути на сході України. Берлін також готовий навчити українських військових працювати зі своїми озброєннями.

"Військова техніка повинна бути в змозі використовуватися без тривалої підготовки, без додаткової логістики, без солдатів з наших країн. Найшвидше це зробити з радянською зброєю, з якою українці добре знайомі. Тому не випадково, що деякі східноєвропейські партнери по НАТО наразі постачають таку зброю", - додав він.

За словами Шольца, у середньостроковій перспективі Німеччина допоможе Україні підвищити обороноздатність, в тому числі за допомогою західних озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії.

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