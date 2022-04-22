Найближчим часом Німеччина відправить Україні протитанкові засоби, міни та артилерійські боєприпаси. Крім того, країна планує брати участь у зміцненні її обороноздатності західними озброєннями.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Spiegel.
Він зауважив, що можливості постачань із запасів Бундесверу значною мірою вичерпані.
"Ми обов'язково ще поставимо протитанкові засоби, протитанкові міни і артилерійські боєприпаси ... Як і раніше, оборонне озброєння і міномети для артилерійських боїв. Ми оплачуємо ці поставки зброї. Німеччина виділила для цього загалом 2 млрд євро", - зазначив Шольц.
Німецький канцлер наголосив, що транспортні засоби й артилерію можна швидко розгорнути на сході України. Берлін також готовий навчити українських військових працювати зі своїми озброєннями.
"Військова техніка повинна бути в змозі використовуватися без тривалої підготовки, без додаткової логістики, без солдатів з наших країн. Найшвидше це зробити з радянською зброєю, з якою українці добре знайомі. Тому не випадково, що деякі східноєвропейські партнери по НАТО наразі постачають таку зброю", - додав він.
За словами Шольца, у середньостроковій перспективі Німеччина допоможе Україні підвищити обороноздатність, в тому числі за допомогою західних озброєнь.
Як повідомляв УНІАН, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії.