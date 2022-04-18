Президент РФ бачить, що його плани руйнуються, тепер у нього є два шляхи.

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спрогнозував долю Путіна. Президент РФ, який почав 24 лютого повномасштабне вторгнення в Україну, вже програв битви за уми українців, тепер у нього є тільки два шляхи.

Про це Аваков розповів у ефір проекту "Україна разом".

За словами екс-глави МВС Путін вже бачить, що його плани руйнуються. Корабель тоне, гучні заяви про "сильну російську армію" виявилися міфом. Тепер Путіну залишається лише обрати, що робити далі.

Аваков вважає, що президент країни-агресора може частково визнати свою поразку і заявити росіянам про "досягнення цілей". Якщо ж Путін не захоче брехати про "перемогу", то він може зважитися натиснути "червону кнопку" - використати ядерну зброю. У такому випадку почнеться третя світова війна, а РФ швидко отримає у відповідь ядерний удар від інших країн.

У будь-якому випадку, зазначив Аваков, міф про "сильну армію РФ" вже розвалився. Тепер зрозуміло, до чого може привести низка рішень Путіна.

"Міф розвалився. Ми це побачили. 300 літаків і вертольотів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський помер, потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини... Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо лише, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер, так би мовити, від якої-небудь хвороби. Або де-небудь його інтернують, як було тоді з Горбачовим. Або з ним буде те ж саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", - вказав Аваков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупант розповів матері про реальні втрати РФ. Під час перехопленого телефонного дзвінка він говорив, що українці "перебили" всіх російських десантників.

Вас також можуть зацікавити новини: