Росіяни можуть завдавати й точкових ракетних атак, які будуть завдавати суттєвої шкоди.

Російські загарбники постійно тримають Сили оборони України у напрузі і можуть організувати велику масовану ракетну атаку не обов'язково на 24 лютого. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у неї запитали, чи спостерігаються ознаки підготовки Росією великої ракетної атаки з наближенням другої річниці повномаштабного вторгнення.

"Виключати цього не можна. Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки", - відзначила Гуменюк.

Вона навела приклад російських атак, які відбувалися напередодні Великодня або після значущих дат, коли відбувалося певне розхолодження суспільства.

"Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, у тому числі далекобійної, але вона потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди. Час від час ми бачимо це по зведеннях ворог здійснює і точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію і т.д.", - сказала Гуменюк.

Ракетна атака 7 лютого - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці середи, 7 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами.

За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося збити 15 з 20 ударних дронів, 26 з 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/х-55, а також 3 з 3 крилатих ракет "Калібр". Не були збиті 4 крилаті ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Іскандер-М" і 5 зенітних керованих ракет С-300.

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