В селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

В Енергодарі окупанти захопили в приміщення "Укртелекому", крали та пошкодили все обладнання.

Про це у Facebook повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Таким чином ворог намагається відключити український зв’язок та Інтернет для безперешкодного ведення брехливої пропаганди серед містян", - сказано у повідомленні.

В Запорізькій ОВА також повідомляють, що в селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

"Обшукують будинки та б'ють чоловіків, потім їх викрадають, відвозять в невідомому напрямку, а мешканцям села погрожують. Подібна ситуація склалася і в Енергодарі, де росіяни намагаються знайти людей із українською державницькою позицією та вчинити над ними розправу. А у Мелітополі два дні тому окупанти викрали 66-річного пенсіонера, колишнього співробітника СБУ із власного ж будинку. За словами близьких, чоловік страждає на астму, але загарбники навіть не дозволили йому взяти із собою ліки. Наразі місце перебування людини не відоме", - сказано у повідомленні.

В ОВА зазначають, що російські окупанти обстрілюють населені пункти області із застосуванням авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів. При цьому знищують цивільну інфраструктуру, блокують місця та коридори евакуації мирного населення з районів ведення бойових дій.

Внаслідок обстрілу Гуляйполя та Оріхова були пошкоджені розподільні газопроводи низького та середнього тиску. У м. Оріхів зафіксовано руйнування 8 житлових будинків.

Захоплення Енергодара

2 березня жителі Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, не впускали російські війська в місто. Мешканці міста масово вийшли та стали на шляху руху ворожої колони. Окупанти відійшли, але вже наступного дня, 3 березня, російські війська обстріляли блокпост в Енергодарі та застосували зброю проти мирного населення, зайшли у місто.

20 березня Орлов заявив про викрадення окупантами свого першого заступника Івана Самойдюка.

24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження для недопущення використання їхніх голосів під примусом для створення незаконних "народних республік".

27 березня російські окупанти створили в Енергодарі так звану "народну раду", яку очолив депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик.

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