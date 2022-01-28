Зокрема, угодою передбачено будівництва двох Війсьово-морських баз у Бердянську та Очакові, будівництво восьми сучасних ракетних катерів, придбання двох тр

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що реалізація кредитної угоди з Великою Британією на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів дозволить за 2-3 роки підвищити спроможності українського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Міністр подякував парламенту за ратифікацію кредитної угоди з Великою Британією, кошти від якої підуть на розвиток Військово-морських сил України.

"Ратифікація угоди запустить практичну фазу її виконання, а Міністерство оборони активно вже готується до цього", - сказав Резніков.

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Зокрема, за його словами, увесь минулий тиждень в Одесі тривали перемовини з британською стороною і узгоджувалися деталі чотирьох контрактів, пов'язаних з цією рамковою угодою.

"Вони стосуються будівництва двох Війсьово-морських баз у Бердянську та Очакові, будівництво восьми сучасних ракетних катерів, придбання двох тральщиків та ракет. Реалізація цієї угоди дозволить за два-три роки суттєво підвищити спроможності українського флоту", - сказав Резніков.

Що передувало

12 листопада 2021 року у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко за дорученням Кабміну підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз.

Йдеться про кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів, що буде наданий Україні Великою Британією на 10 років.

27 січня Верховна Рада ратифікувала цю угоду з Британією про виділення кредиту на розвиток ВМС України.

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