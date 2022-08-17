Керівництво Росії на поточний момент накопичило 115 батальйонно-тактичних груп для війни проти України. Це до 135 тисяч осіб, але не всі вони професійні військові.
Такою інформацією поділився міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Голос Америки".
За його словами, РФ вдалося накопичити 115 батальйонно-тактичних груп. З них 105 діють на фронті.
"Сумарно це напевно у військовому вимірі до 135 тисяч осіб. Але потрібно ще раз повторити, що це вже коктейль. Там є і найманці, і псевдомобілізовані, і мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в ОРДЛО, і Росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові", — повідомив Резніков.
Міністр оборони також заявив, що Росія тепер гарантовано не володіє "другою армією світу". Окупанти навіть почали застосовувати в боях застарілу техніку радянського зразка.
"Це точно вже не "друга армія світу". Так, вони великі за кількістю. У них багато ресурсів на складах і в арсеналах. Але навіть цей ресурс у них вже старий. Вони навіть везуть в Україну танки Т-62", — додав Резніков.
Нагадаємо, на початку серпня у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомляли, що 18 російських БТГр не підлягають відновленню. А в червні українська розвідка доповідала про 105 батальйонно-тактичних груп РФ, які воюють на території України. Однак в ГУР попереджали: ця кількість може зрости на третину.
Війна Російської Федерації проти України
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