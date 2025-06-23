РФ атакувала балістикою навчальний заклад у Білгород-Дністровському: є загиблі

Внаслідок атаки навчальний заклад руйновано.

Ворог вдарив балістикою по навчальному закладу у Білгород-Дністровському на Одещині. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакував місто Білгород-Дністровський балістикою. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад", - зазначив чиновник.

Він додав, що під завалами можуть бути люди – дорослі з викладацького складу.

Відео дня

"Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - уточнив Кіпер.

Згодом голова ОВА поінформував, що внаслідок удару в Білгород-Дністровському загинули двоє людей. Також наразі відомо про щонайменше 12 поранених.

"Троє постраждалих – у тяжкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, перебувають у стані середнього ступеню тяжкості", - уточнив Кіпер.

Нічний удар РФ по Києву: деталі

Сьогодні, 23 червня, вночі Росія масовано атакувала Київ. За даними начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, майже всі ракети і "шахеди" були спрямовані саме на столицю, у місті є прямі влучання в шести локаціях. У деяких з них було по кілька прильотів. Також у 25 локаціях зафіксовано падіння збитих дронів і ракет.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у 5-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва влучила, ймовірно, балістична ракета.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, у Шевченківському районі внаслідок удару загинули семеро людей.

Вас також можуть зацікавити новини: