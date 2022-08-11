Природні ресурси України на суму не менше 12,4 трильйонів доларів зараз знаходяться під контролем російських окупантів.
Про це пише The Washington Post з посиланням на аналіз SecDev.
Як зазначає видання, зараз на контрольованих Росією територіях знаходиться 63% вугільних родовищ України, 11% родовищ нафти і 33% родовищ важливих корисних копалин, враховуючи літій.
Крім того, Росія має доступ до родовищ нафти, газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди і стронцію.
Нагадаємо, в Мінагрополітики підрахували, скільки врожаю вже зібрали українські фермери. Так, збір зернових і зернобобових культур в Україні вже проведено на площі 4,8 млн га. Збір озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, намолочено 2,5 млн тонн.
Зазначається, що найвища врожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.