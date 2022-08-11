Зокрема РФ має доступ до родовищ нафти, газу, вапняку.

Природні ресурси України на суму не менше 12,4 трильйонів доларів зараз знаходяться під контролем російських окупантів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на аналіз SecDev.

Як зазначає видання, зараз на контрольованих Росією територіях знаходиться 63% вугільних родовищ України, 11% родовищ нафти і 33% родовищ важливих корисних копалин, враховуючи літій.

Крім того, Росія має доступ до родовищ нафти, газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди і стронцію.

Нагадаємо, в Мінагрополітики підрахували, скільки врожаю вже зібрали українські фермери. Так, збір зернових і зернобобових культур в Україні вже проведено на площі 4,8 млн га. Збір озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, намолочено 2,5 млн тонн.

Зазначається, що найвища врожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.

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