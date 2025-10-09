Також сталася пожежа в житлових будинках, 30 тис. абонентів залишилися без світла.

Вночі 9 жовтня російська армія завдала по Одеській області дронового удару – в одному з портів зайнялася пожежа, є постраждалі.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряна тривога тривала вночі кілька годин. В Одесі було чути вибухи, жителі передмістя у соцмережах писали, що також чують, що чують, як працює ППО. Моніторингові канали повідомляли, що "Шахеди" заходять з моря, "кружляють" над різними районами. Згодом очевидці заявили, що бачать "великі пожежі".

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, у ніч з 8 на 9 жовтня, збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У місті Чорноморськ внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти електроенергетики, а також обʼєкти на території порту. Через обстріл та загоряння пошкоджено шість приватних будинків поряд. Без світла залишаються чотири населені пункти. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, поранено 5 людей, вони перебувають у лікарні. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Згодом в прокуратурі УНІАН уточнили, що потерпілим - 33, 58, 51, 54 та 68 років.

Про атаку на місто Чорноморськ повідомив його мер Василь Гуляєв. За його словами, наразі критична інфраструктура працює на генераторах, електропостачання у громаді відсутнє, виключення – село Бурлача Балка.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки дронів спалахнули два житлових будинки, адміністративна будівля автозаправної станції. Також сталася масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури - горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

Загалом у ліквідації пожеж взяли участь 83 рятувальники, залучено 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот, а також від добровольців - 4 особи та пожежне авто.

За уточненими даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, більшість ворожих цілей знищена силами ППО, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.

"Унаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі АЗС та порту. Ще 4 приватних будинки пошкоджено…. Без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів", - повідомив посадовець.

За його даними, підрозділи ДСНС та аварійні служби наразі ще ліквідовують наслідки.

Атаки по Одеській області

Нагадаємо, наприкінці вересня Росія атакувала дронами залізничну інфраструктуру Одещини, внаслідок чого сталися пошкодження. Обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Через атаку усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Низка рейсів затрималась у дорозі. Зокрема, поїзд сполученням Одеса-Головна - Київ-Пасажирський запізнився майже на 4 години, а у зворотному напрямку Київ-Пасажирський - Одеса-Головна на 3 години.

