Росія продовжує оточувати ряд великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.
Про це йдеться в повідомлення британської розвідки.
Російські війська виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, вважаючи за краще невибіркове використання повітряних і артилерійських обстрілів в спробі деморалізувати оборонні сили.
Розвідка допускає, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.
Раніше в Пентагоні повідомляли про зміну тактичної мети окупантів, які провалили штурм Києва. Тепер росіяни зосередяться на захопленні всього Донбасу з оточенням українських військових, що перебувають в регіоні.
Це Кремль спробує використати як важіль тиску на Україну в переговорах.
Водночас протягом 25 березня ЗСУ вдалося відбити всі атаки росіян у Донецькому та Луганському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу. Ситуація складна в Маріуполі.
За добу знищено близько 170 ворожих солдатів.
У Генштабі сумніваються в якості резервних кадрів, які Росія по-швидкому перекидає в Україну. На думку командування, під час весняного призову в РФ можуть виникнути труднощі.