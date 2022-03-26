Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах.

Росія продовжує оточувати ряд великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.

Про це йдеться в повідомлення британської розвідки.

Російські війська виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, вважаючи за краще невибіркове використання повітряних і артилерійських обстрілів в спробі деморалізувати оборонні сили.

Розвідка допускає, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.

Раніше в Пентагоні повідомляли про зміну тактичної мети окупантів, які провалили штурм Києва. Тепер росіяни зосередяться на захопленні всього Донбасу з оточенням українських військових, що перебувають в регіоні.

Це Кремль спробує використати як важіль тиску на Україну в переговорах.

Водночас протягом 25 березня ЗСУ вдалося відбити всі атаки росіян у Донецькому та Луганському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу. Ситуація складна в Маріуполі.

За добу знищено близько 170 ворожих солдатів.

У Генштабі сумніваються в якості резервних кадрів, які Росія по-швидкому перекидає в Україну. На думку командування, під час весняного призову в РФ можуть виникнути труднощі.

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