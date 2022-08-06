У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів.

В ніч на 6 серпня російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали. У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них у лікарні - 58-річний чоловік", - розповів він.

За словами голови ОВА, у місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості.

"Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади", - наголосив він.

У Криворізькому районі ворог вдарив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач, без світла частина села.

"Попередньо, люди не постраждали", - зауважив Резніченко.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Як писав УНІАН, цієї ночі російські загарбники обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Про вибухи стало відомо після 1:00.

Минулої ночі обстрілі на Дніпропетровщині лунали весь час. Росіяни поцілили у два райони області - Нікопольський та Криворізький. У Нікополі близько 40 прильотів.

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