Це є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "Український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей". У якості підтвердження цього фейку путінська пропаганда використовує начебто інтерв’ю з українськими дітьми. У матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні"", - зазначають у Центрі.

У заяві вкотре підкреслюють, що використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права.

Нагадаємо, окупанти з початку повномасштабної війни вбили 200 українських дітей.

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