За даними українського Генштабу, причина у веденні бойових дій на території України.

РФ переносить ротацію своїх підрозділів у Сирії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації від 16 квітня.

"Через ведення бойових дій на території України перенесено ротацію підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що за наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу Збройних сил РФ агітують військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року.

Раніше ЗМІ із посилання на джерело повідомляли, що Росія реорганізувала командування війною в Україні, бо програє і намагається врятувати ситуацію новим командувачем з досвідом роботи в Сирії.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти підібрали близько тисячі найманців із Сирії.

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