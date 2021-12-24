Командувач ВМС заявляє, що Крим зараз – це "непотоплюваний авіаносець".

З моменту анексії Криму Росія модернізувала і втричі збільшила свій Чорноморський флот.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, передає Радіо Свобода.

"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші", - розповів Неїжпапа.

Читайте такожВперше в Україні: до Одеси прибув французький військовий корабельЗа його словами, також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон", а сам Крим зараз – це "непотоплюваний авіаносець".

Нагадаємо, згідно з даними опитування, українці вважають, що у 2014 році країна могла зберегти Крим у своєму складі. При цьому більшість вважає неправильним рішення тодішньої влади віддати півострів без бою та не звинувачує у тому, що трапилося, одного лише відстороненого на той час президента Віктора Януковича.

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