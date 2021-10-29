Серед різного, доставлено протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем.

Російська Федерація доставила на окупований Донбас нові партії озброєння та боєприпасів.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook, командування Збройних сил РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів після ремонту на території Росії повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

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Автор: Віталій Саєнко