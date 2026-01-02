Росія кардинально змінила тактику повітряних атак по Україні, – ЦПД

Зокрема РФ збільшила кількість БПЛА під час атак впʼятеро.

В останні два роки росіяни змінили тактику повітряних атак, зробивши ключову ставку на БПЛА. Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що РФ впʼятеро збільшила використання безпілотників, з 10 849 до 53 732 на рік. Крім того, майже вдвічі зросла кількість використання балістичних та аеробалістичних ракет – з 306 до 568. Водночас відзначається зменшення кількості крилатих, зенітних та авіаційних ракет, випущених Росією – з 1645 у 2024 році, до 1330 у 2025.

Аналітики відзначають, що 2024 році росіяни використовували тактику комбінованих ударів з дороговартісних крилатих ракет, як основних засобів ураження. Тоді як дрони були лише допоміжним засобом. Натомість у 2025 році РФ почала використовувати масовані "рої" дешевих дронів як основний засів ураження. Крилаті ж ракети використовуються для точкових ударів, а балістичні – для атак по критичній інфраструктурі.

Відео дня

"Росія зробила ставку на дешеву війну – масове виробництво іранських дронів Shahed замість дорогих крилатих ракет. Це дозволяє їм атакувати щоночі, виснажуючи українську протиракетну оборону та енергетичну інфраструктуру. Водночас балістичні ракети використовуються точково для ударів по критичних обʼєктах", – сказали в ЦПД.

Російські атаки: важливі новини

Раніше UA War Infographics повідомляли, що протягом 2025 року було лише 4 дні, коли РФ не завдала повітряних атак по Україні. По два таких дні було у квітні та травні.

В ніч на 2 січня окупанти завдали одного з наймасованіших ударів по Запоріжжю з початку великої війни. Зокрема РФ вдалося 9 разів влучити дронами по території міста – під ударами опинилися житлові будинки, торгівельні об’єкти та інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: