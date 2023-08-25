Українська влада буде пильною, щоб не допустити тих подій, на які розраховує окупант.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має план В у війні в Україні – це внутрішня дестабілізація.

"Хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, останнім часом правоохоронці виявляють все більше і більше медіа-колаборантів, які приїхали з Луганська свого часу.

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"Там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах. На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують", - додав Данілов.

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Як повідомляв УНІАН, Данілов сказав, що розпочатий у червні контрнаступ ЗСУ відбувається за тим планом, який був затверджений, а передача Україні винищувачів F-16 радикально вплине на ситуацію.

Генштаб повідомив у ранковому зведенні, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Наразі відомо, що Данія передасть Україні 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Також винищувачі Україні пообіцяла Норвегія, а Португалія заявила, що навчатиме українських пілотів та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

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