За словами американських чиновників, загроза хімічної зброї серйозно сприймається в адміністрації Байдена.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена оцінили, що очільник РФ Володимир Путін може спершу застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо його війська продовжать втрачати позиції на українському полі бою.

Як повідомляє Politico, за словами шести людей, обізнаних у цьому, занепокоєння виникли на тлі спроб адміністрації Байдена забезпечити готовність союзників до такої події, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення у разі застосування хімічних речовин.

Серед осіб, які говорили на умовах анонімності, були представники США та Міністерства оборони. Однак Сполучені Штати не мають жодних розвідданих, щоб припустити, що така атака в Україні неминуча. Фактично, багато чиновників Міноборони США вважають, що бойові дії припиняться протягом зимових місяців, і жодна сторона не зможе захопити багато позицій.

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"Але в разі продовження втрат на полі бою або повного розпаду російської армії деякі високопосадовці, які працюють над цим питанням, дійшли висновку, що Москва може вдатися до застосування хімічної зброї — в тому числі тієї, яку країна пов’язує з використанням при отруєнні Олексія Навального", - пише Politico.

За словами одного з чиновників, така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам висунення звинувачень на адресу Москви.

Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масовими жертвами, хоча відомо, що Москва використовувала нервово-паралітичну речовину "Новачок" проти однієї-двох осіб за один раз, зазначили чиновники й експерти. Наприклад, деякі хімікати можуть бути перетворені в аерозоль або використані в боєприпасах, щоб завдати шкоди великій групі людей.

Зазначається, що США вже давно знають, що Росія інвестує у збільшення свого потенціалу хімзброї. За словами помічника конгресмена США, цієї осені сенатори були поінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу в Україні.

Politico повідомляє, що адміністрація Байдена розробляє плани щодо збільшення інвестицій у виробничі потужності для систем раннього виявлення та масок.

Яка хімічна зброя є в армії РФ

Якщо вірити офіційним заявам Кремля та особисто Путіна, то з вересня 2017 року РФ не має хімічної зброї та всі 40 000 тонн радянських запасів було знищено. Реальність – невідома.

Водночас відомі шифри найпоширеніших бойових отруйних речовин, які перебували на озброєнні армії СРСР:

Іприт - Р-5

Фосген - Р-10

Льюїзит - Р-43

Адамсит - Р-15

Зарин - Р-35

Зоман - Р-55

Табун - Р-18

Хінуклидил-3-бензилат - Р-78

VR-Р – 33.

Що необхідно зробити у разі хімічної атаки чи аварії:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

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