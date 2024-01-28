Доступ до супутникової мережі відіграв вирішальну роль у захисті України від Росії.

З початку повномасштабної війни Росія використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам доступ до комерційних супутників Starlink.

Як повідомляє видання Business Insider, росіяни прикріплюють до своїх танків засоби, щоб створювати перешкоди супутниковим сигналам і порушувати роботу безпілотних літальних апаратів, глушити українські бомби з GPS-наведенням і українські дрони, змушуючи українських операторів підходити ближче до своїх цілей на лінії фронту.

За словами аналітиків, хоча російське глушіння стає дедалі ефективнішим у знищенні найсучасніших озброєнь України, спроби Росії перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися.

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"Росія дуже хотіла б знайти спосіб звести нанівець використання Starlink Україною. Але це набагато легше сказати, ніж зробити через архітектуру угруповання", - зазначив головний програмний директор некомерційної організації Secure World Foundation Браян Віден.

За його словами, сигнали Starlink набагато складніше заглушити в контексті радіоелектронної війни. Російським хакерам поки що не вдалося зламати Starlink.

Хоча існує "дуже мало" відкритих даних про електронні атаки Росії на Starlink, Віден відмітив, що її зусилля, здається, не принесли великого успіху.

Кібератаки на Starlink

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, зазнала кібератаки у квітні 2022 року. Тоді інженери відбили російські глушильні атаки, оновивши програмне забезпечення системи, повідомив Business Insider неназваний чиновник Пентагону.

Пізніше, через місяць після атаки, Ілон Маск зазначив, що Starlink протистояв російським спробам злому. Про жодні інші російські глушіння або хакерські атаки на Starlink не повідомлялося та не було оприлюднено.

У виданні відмічають, що Росія розробляє арсенал систем радіоелектронної боротьби, спрямованих на глушіння супутників зв'язку. Йдеться про мобільну автомобільну станцію перешкод Р-330Ж "Житель" і систему придушення супутників зв'язку "Биліна-ММ".

Зазначається, що вони мають встановлені на вантажівці антени, які передають сигнали високої потужності для насичення всіх приймачів, налаштованих на частоти Starlink.

Starlink в Україні

На початку повномасштабної війни компанія SpaceX надала доступ Україні до супутникового зв'язку Starlink. Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України 28 лютого.

Станом на 21 грудня в Україні працювало біля 50 тисяч "Старлінків", які Україна отримала завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами.

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